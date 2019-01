Lange mussten sich Fans von "Game of Thrones" gedulden, doch jetzt steht er endlich fest: der Starttermin der achten und letzten Staffel. Außerdem wurde auch ein atmosphärischer neuer Teaser veröffentlicht!

Keine andere Serie zieht die Massen weltweit so sehr an, wie HBOs "Game of Thrones", doch seit dem Ende der siebten Staffel sind mittlerweile eineinhalb Jahre vergangen. Eine lange Zeit also müssen Fans der Reihe nun schon auf den Start der achten Season warten, die gleichzeitig den Abschluss der Serie markieren wird. Jetzt gibt es endlich einen Starttermin!

Nachdem der US-Sender HBO zuvor schon den April 2019 für die Rückkehr von "Game of Thrones" bestätigte, gab man in der vergangenen Nacht den 14. April 2019 als Ausstrahlungstermin für die erste Folge der abschließenden Staffel preis. Die Bekanntgabe erfolgte durch die Ausstrahlung eines neuen Teaser-Trailers im Rahmen des Starts der dritten Staffel der Crime-Serie "True Detective", in der Mahershala Ali einen mysteriösen Mordfall aufklären muss.

Der Teaser-Clip zu "Game of Thrones" trägt den Namen "Crypts of Winterfell". Darin treffen sich Jon Snow, Sansa Stark und Arya Stark in der Krypta von Haus Stark in Winterfell. Und auch die Ankunft der Weißen Wanderer in den Sieben Königslanden wirft ihre Schatten voraus. Den Clip könnt ihr euch anbei ansehen.