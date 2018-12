Ihr habt Lust auf Entertainment und wisst noch nicht, was ihr euch in diesem Jahr zu Weihnachten wünschen sollt? Dann haben wir hier fünf schöne Geschenkideen für euch, die einen Platz unter dem Tannenbaum verdient hätten.

Oculus Go

Schluss mit dem Kabelsalat und der umständlichen Handhabung bei VR-Brillen! Mit Oculus Go könnt ihr ganz bequem in die virtuelle Realität abtauchen. Dank zahlreicher Streaming-Apps stehen euch Filme sowie Musik ebenso offen wie Sportveranstaltungen und Konzerte. Die Lieblingsserie auf Netflix jederzeit in feiner Auflösung und mit großem Bild anschauen? Kein Problem mit Oculus Go.

Zur Einrichtung des Headsets braucht ihr nur euer Smartphone mitsamt der Oculus-App. Die Steuerung des Headsets erfolgt über den mitgelieferten kabellosen Controller, mit dem sich alle Funktionen einfach bedienen lassen. Oculus Go ist als Version mit 32 GB und 64 GB Speicher erhältlich.

Preise:

Oculus Go 32 GB: 219 Euro

Oculus Go 64 GB: 269 Euro

Honor 8X

Mit seinem fast randlosen Design und einem 19,5:9-Seitenverhältnis bietet das Honor 8X die richtigen Voraussetzungen, um auch unterwegs eine Serienfolge oder einen Film zu schauen. Aber auch sonst ist das Smartphone für alle Aktivitäten gerüstet. Der Prozessor vom Typ Kirin 710 liefert in Kombination mit 4 GB Arbeitsspeicher genug Leistung für Spiele und Anwendungen. Wahlweise 64 oder 128 GB Speicher bieten genug Platz für Apps und Musik.

Ein entsprechendes Durchhaltevermögen des Smartphones gewährleistet der Akku mit 3.750 mAh. Darum könnt ihr mit der 20-Megapixel-Kamera reichlich Bilder machen – dank Super Night Shot auch bei schwachem Licht. Für eine passende Optik sorgt die reflektierende Glasrückseite des Honor 8X mit ihrer nano-optimierten Beschichtung.

Preise:

Honor 8X 64 GB: 264,80 Euro

Honor 8X 128 GB: 349,80 Euro

Samsung HW-MS750EN

Anschlussfreudig, klangstark und mit 3D-Sound: Samsungs Soundbar HW-MS750 macht in jedem Bereich eine gute Figur. Der Klangriegel nimmt die Verbindung zum Samsung-Fernseher über Bluetooth oder WLAN auf, ansonsten klappt der Anschluss über HDMI. Sämtliche 4K-Inhalte können verarbeitet werden, außerdem streamt ihr Musik über euer Smartphone auf die Soundbar.

Die nach oben abstrahlenden Lautsprecher ermöglichen 3D-Sound ohne zusätzliche Boxen an der Decke. Auch braucht ihr keinen Platz für einen Subwoofer zu suchen, denn der steckt bereits in der Soundbar. Verschiedene Klangmodi sorgen dafür, dass sich jedes Musikstück und jeder Film genau richtig anhören.

Preis: 800 Euro

Sony KD-55XF9005

139 Zentimeter misst die Bildschirmdiagonale des Sony KD-55XF9005. Zusammen mit seiner Ultra-HD-Auflösung und High Dynamic Range (HDR) bringt der 55-Zöller Kinostimmung in euer Wohnzimmer. Auch für Gamer ist der 4K-TV mit Triluminos-Display die richtige Wahl.

Steht euch eher der Sinn nach Netflix, reicht ein Druck auf die entsprechende Taste der Fernbedienung, um die App zu starten. Über den integrierten Google Play Store stehen euch viele weitere Programme zur Verfügung. Außerdem könnt ihr die Funktionen des KD-55XF9005 über Google Assistant sowie Alexa einfach mit eurer Stimme bedienen.

Preis: 1.499 Euro

Amazon Echo

Natürlich könnt ihr Fernseher, Soundbar und Co. ganz klassisch mit Fernbedienung und Smartphone steuern. Doch wer keine Lust auf Drücken oder Wischen hat, nutzt einfach seine Stimme. Amazon Echo heißt die Lösung: Der Lautsprecher hört euch buchstäblich zu und setzt Kommandos in die Tat um.

Mit zahlreichen Sprachbefehlen startet ihr Filme und Serien auf eurem 4K-Fernseher, streamt die Lieblings-Playlist auf eure Soundbar und vieles mehr. Ihr könnt mit dem kleinen Helfer aber auch etwas im Internet bestellen oder euch einfach die Nachrichten ansagen lassen – für all das braucht ihr nur eure Stimme.

Preise:

Amazon Echo: 99,99 Euro

Amazon Echo Dot: 59,99 Euro

Bild: Amazon Echo Dot