Dank einer Alterseinstufung in Korea wurde unlängst die PC-Umsetzung von Octopath Traveler ja bereits quasi bestätigt. Auch der Release-Termin für diese Spielfassung scheint nun schon festzustehen.

Ein Bericht von Gematsu offenbarte unlängst eine geplante PC-Version des erfolgreichen, bislang Switch-exklusiven Rollenspiels Octopath Traveler. Der Titel von Publisher Square Enix wurde demnach in Korea bereits von der zuständigen Behörde untersucht und mit einer Altersfreigabe versehen, obwohl die offizielle Ankündigung selbst noch aussteht.

Diese liegt auch weiterhin nicht vor, dort Square Enix hat die Vorstellung der PC-Fassung offenbar bereits vorbereitet. So veröffentlichte der Publisher augenscheinlich unabsichtlich für kurze Zeit einen Blog-Eintrag zur PC-Version von Octopath Traveler, der auch den Release-Termin beinhaltete.

Zwar ist besagter Blog-Eintrag mittlerweile aus dem Netz verschwunden, doch das Internet vergisst bekanntermaßen nichts und so dürft ihr euch im Kalender den 07. Juni 2019 rot im Kalender anstreichen, wenn ihr euch das gelungene wie erfolgreiche Action-RPG für den PC sichern wollt. Auf der Switch erschient Octopath Traveler am 13. Juli 2018, so dass PC-Spieler damit nur etwas weniger als ein Jahr warten mussten.

Interesse geweckt? Hier könnt ihr zur Einstimmung noch einmal unser Octopath Traveler Review aus dem vergangene Jahr nachlesen.