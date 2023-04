Entwickler Obsidian Entertainment scheint ziemlich beschäftigt zu sein, denn das Studio hat über die zwei bereits bekannten Spiele offenbar auch noch ein drittes, bis dato unangekündigtes Projekt in Arbeit.

Obsidian Entertainment hat ja schon mehrere Top-Titel auf den Markt gebracht und ist gegenwärtig bekanntermaßen mit dem RPG-Sequel The Outer Worlds 2 sowie mit Avowed beschäftigt. Damit hat es sich aber scheinbar nicht, denn offenbar befindet sich hinter den Kulissen bereits ein drittes, bis dato nicht angekündigtes Spiel in Arbeit. Diesen Rückschluss lässt jedenfalls eine neue Stellenausschreibung des Studios zu.

Das zu Microsoft gehörende Studio setzt nämlich in den angesprochenen Titeln The Outer Worlds 2 und Avowed auf die Unreal Engine 5 von Epic Games - doch nun sucht man einen neuen Mitarbeiter, der auf Basis einer ganz anderen Engine für das Studio tätig werden soll.

So sucht Obsidian Entertainment nun einen Unity Gameplay Programmer im Rahmen eines neuen Stellenangebots. Dementsprechend dürfte sich folglich ein weiteres Spiel auf Basis der Unity-Engine in Arbeit befinden.

Sollte es so kommen, dann dürfte dieses unangekündigte dritte Spiel aber womöglich auch keinen AAA-Spielerfahrung sein - also kein Titel der höchsten Güteklasse. Bis dato hat Obsidian fünf Spiele auf Basis der Unity-Engine entwickelt; das ambitionierteste Projekt dabei war das 2018 veröffentlichte Pillars of Eternity II: Deadfire. Seither setzte das unter anderem auch für Fallout: New Vegas bekannte Studio nur noch beim Adventure Pentiment auf die Unity-Engine.

Ganz generell ist diese Engine eher im Bereich kleinerer Titel verbreitet, die nicht der AAA-Güteklasse angehören. Einzige Ausnahme: der von HoYoVerse 2020 veröffentlichte Hit Genshin Impact.