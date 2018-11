Obsidian Entertainment machte zuletzt aufgrund einer Übernahme durch die Microsoft Studios Schlagzeilen. Jetzt kommt man aber offenbar zurück zum Kerngeschäft: Ein neues Spiel könnte unmittelbar vor der Ankündigung stehen.

Als letztes großes Event in diesem Jahr stehen die The Game Awards 2018 vor der Tür. Zuletzt hatte Gastgeber Geoff Keighley in einem Interview schon angekündigt, dass es in der diesjährigen Ausgabe der Preisverleihung soviele Neuankündigungen geben wird, wie noch nie zuvor in der Geschichte des Events. Mehr als 10 neue Titel sollen demnach präsentiert werden - und einer davon kommt wohl aus dem Hause Obsidian Entertainment.

Das Entwicklerstudio selbst hat nämlich auf der offiziellen Webseite damit begonnen, entsprechende Teaser zu platzieren. Unter anderem gibt es verschiedene Countdown-Seiten, die bis zu den The Game Awards 2018 am 06. Dezember - in Deutschland am 07. Dezember um 2:30 Uhr - laufen. Wenn ihr diese sehen wollt, müsst ihr die Webseite entsprechend aktualisieren; Bildmaterial der Timer könnt ihr aber auch im Rahmen dieser Meldung begutachten.

Noch ist unklar, was sich hinter dem neuen Material für ein Spiel verbirgt. Es ist bereits bekannt, dass Obsidian an einem neuen Rollenspiel werkelt, dessen Entwicklung von den früheren Fallout-Erschaffern Tim Cain und Leonard Boyarsky geleitet wird. Gut möglich, dass dieser Titel auf den Game Awards vorgestellt wird.

Das Spiel wird dann über das Indie-Label Private Division von Publisher Take-Two erscheinen. Mit der unlängst erfolgten Übernahme durch Microsoft sollte die ganze Nummer noch nichts zu tun haben, so dass neben PC und Xbox One sicherlich auch die PS4 als Plattform denkbar ist. Über die weiteren Entwicklungen halten wir euch auf dem Laufenden.

Von den Game Awards wird außerdem auch die Ankündigung des neuen Shooters Alien: Blackout erwartet.