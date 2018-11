NVIDIA präsentiert ein neues Battlefield-V-Bundle für GeForce-RTX-GPUs und startet parallel einen “Shot With GeForce Ansel”-Wettbewerb. Außerdem integriert NVIDIA das NVIDIA Adaptive Shading (NAS) in Wolfenstein II: The New Colossus und optimiert die Leistung von Darksiders III mit dem neuen Game-Ready-Treiber.

NVIDIA ist passend zu Black Friday und Cyber Monday richtig fleißig und hat gleich mehrere Aktionen in Zusammenarbeit mit den Partnern am Start. Spieler, die eine GeForce GTX 2070, 2080 oder 2080 Ti oder einen PC mit einer dieser Karten erwerben, erhalten ab sofort bis zum 7. Januar 2019 ein Gratisexemplar des Shooters Battlefield V, dem ersten Spiel, das die neue Raytracing-Technologie der RTX-Karten unterstützt.

Ebenfalls rund um Battlefield V dreht sich ein "Shot with GeForce Ansel"-Wettbewerb. Dazu stürzen sich GeForce-Spieler ins Gefecht, um wunderschöne Ansel-Ingame-Fotos in Battlefield V aufzunehmen. Die Fotos müssen dann auf der offiziellen Website hochgeladen sowie über die Social Media-Kanäle mit @NVIDIAGeForce und #SHOTWITHGEFORCE geteilt werden. Teilnehmer können eine GeForce-RTX-Grafikkarte gewinnen! Der Wettbewerb beginnt heute und läuft noch bis zum 16. Dezember 2018.

Ein Update ist zu Wolfenstein II: The New Colossus in Sicht. Dadurch soll die neue Turing-Technologie Nvidia Adaptive Shading ins Spiel gebracht werden, ebenfalls eine Neuerung der RTX-Grafikkarten. Dadurch soll die Renderleistung und -qualität erhöht werden, indem unterschiedliche Mengen an Rechenleistung auf verschiedene Bereiche des Bildes angewendet werden. Damit soll die Leistung gegenüber der Pascal-Generation um bis zu 70 Prozent erhöht werden. Des weiteren hat NVIDIA einen neuen Game-Ready-Treiber veröffentlicht, der für Optimierungen für Darksiders III mit sich bringt.

Sonderangebote gibt es hingegen für NVIDIA Shield TV, die 4K-taugliche Set-Top-Box des Herstellers. Ab sofort gibt es anlässlich des Black Friday 50 Euro Rabatt auf den regulären Preis der Shield TV. Das Angebot läuft bis zum Cyber Monday am 26. November. Das Paket inklusive Fernbedienung gibt es demnach für nur 149 Euro, das Paket mit Controller und Fernbedienung für nur 179 Euro, also jeweils ca. 25 Prozent günstiger. Zudem gibt es in dem Zeitraum erhebliche Rabatte aif verschiedene Shield-Games.