Wie schon gerüchteweise zu erahnen war, ist die GeForce GTX 1660 Ti nun im Anrollen und soll mit schlankem Preis und starker Leistung, aber ohne Raytracing die Spieler mit kleinerem Geldbeutel verlocken.

Dass auf Raytracing und DLSS verzichtet wurde, sprich die entsprechenden RTX- und Tensor-Cores gar nicht erst vorhanden sind, heißt nicht, dass die GTX 1660 Ti nicht auf die neue Turing-Architektur der RTX-Karten setzt. Basis ist der TU116-Chip mit 1.536 Shadern und schmalerem Speicherinterface von 196 Bit, das aber dennoch 6 GB GDDR6-Speicher befeuert.

Mit einem Preis von unter 300 Euro rundet NVIDIA damit das Grafikkarten-Line-up weiter ab und bietet einen Nachfolger für die GTX 1060 der vorherigen Generation, der in Sachen Leistung aber um einiges darüber liegt. Ersten Benchmarks zufolge ordnet sich die GTX 1660 Ti in etwa auf dem Niveau von GTX 1070 und Radeon Vega 56 ein, ist damit also für Auflösungen von 1.920 x 1.080 und 2.560 x 1.440 bestens geeignet.

Die verschiedenen Boardpartner wie ASUS, MSI, Gainward und andere haben bereits einige Modelle angekündigt, die preislich bei etwa 289 Euro beginnen. Eine Founders Edition wird von dieser Karte nicht angeboten. Ausgehend davon, dass die deutlich schnellere RTX 2060 mit RTX und DLSS preislich nicht so weit davon entfernt ist, könnte der Preis in den kommenden Wochen aber durchaus noch ein wenig sacken. Dafür ist die neue Karte aber ab sofort verfügbar.