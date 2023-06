Aliens, Age of Empires & mehr: 10 neue Spiele ab heute

NVIDIA GeForce NOW

Auch bei großer Hitze feiert NVIDIA seinen GeForce NOW Thursday - und dieser bringt in dieser Woche gleich zehn neue Spiele beim Game-Streaming-Dienst.

Ihr haltet es bei der aktuellen Hitze ohnehin nicht draußen aus und sucht lieber frisches Spielefutter? Dann gibt es ab heute wieder Nachschub wenn ihr GeForce NOW abonniert hat. NVIDIA erweitert die Spielebibliothek seines Game-Streaming-Dienstes gleich um zehn neue Titel, darunter auch namhafte Vertreter wie die Age of Empires III: Definitive Edition, Layers of Fear oder Aliens: Dark Descent.

Insgesamt liest sich das neue Spieleprogramm in dieser Woche wie folgt:

Aliens: Dark Descent (Neuer Release auf Steam, 20. Juni)

Trepang 2 (Neuer Release auf Steam, 21. Juni)

Forever Skies (Neuer Release auf Steam, 22. Juni)

Age of Empires III: Definitive Edition (Steam)

A.V.A Global (Steam)

Bloons TD 6 (Steam)

Conqueror’s Blade (Steam)

Layers of Fear (Steam)

Park Beyond (Steam)

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (Steam)