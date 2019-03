Absturz in Apex Legends behoben + Optimierung für The Division 2

NVIDIA hat mal wieder neue Treiber für die hauseigenen GeForce-Grafikkarten veröffentlicht. Diese optimieren nicht nur das Spielerlebnis für neue Top-Titel, sondern beheben auch eine Absturzursache im angesagten Apex Legends von Respawn Entertainment.

NVIDIA hat die neueste Version an Grafikkarten-Treibern für seine GeForce-GTX- und RTX-Grafikkarten veröffentlicht und bietet diese von nun an über die offizielle Webseite zum Download an. Das ist vor allen Dingen auch für Spieler des aktuellen Battle-Royale-Hits Apex Legends von Bedeutung.

In der PC-Fassung kämpfen etliche Gamer nämlich mit dem Fehler DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG, welcher Apex Legends bei Verwendung einer NVIDIA-Grafikkarte zum Absturz bringen kann - und das ist bekanntermaßen vor allen Dingen in einer Battle-Royale-Partie online sehr ärgerlich. Mit den neuen Treibern der Version 419.35 solltet dieses Problem nun von NVIDIA behoben sein und der Vergangenheit angehören. Bislang ließ sich das Problem lediglich umgehen, indem ihr bewusst auf eine ältere Treiber-Version für GeForce-Grafikkarten zurückgegriffen habt.

Außerdem optimiert NVIDIA wie gewohnt seine Grafikkarten auch für den Einsatz in den neuesten Top-Titeln. Konkret wurden diese nun für die Neuveröffentlichungen Devil May Cry 5 von Capcom sowie Tom Clancy's The Division 2 von Ubisoft angepasst.

Randnotiz: NVIDIA hat auch wieder eine Game-Bundle-Promo gestartet. Wer sich eine RTX 2080 oder RTX 2080 Ti kauft, der erhält die drei Spiele Anthem, Battlefield 5 und Metro Exodus für lau. Schlagt ihr bei den kostengünstigeren Versionen RTX 2070 oder RTX 2060 zu, könnt ihr euch eines der drei Spiele aussuchen. Details zur Aktion gibt es ebenfalls hier auf der offiziellen Webseite.