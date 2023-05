Auch diese Woche feiert NVIDIA wieder den GeForce NOW Thursday - und der steht wieder ganz im Zeichen etlicher neuer Titel in der Spielebibliothek des Game-Streaming-Dienstes. Dabei wird auch die Zusammenarbeit mit Microsoft weiter ausgebaut.

Um die Übernahme von Activision Blizzard möglich zu machen, hat Microsoft ja etliche Deals mit anderen Anbietern geschlossen, um die eigenen Titel dort zu platzieren und damit Bedenken von Kartellwächtern rund um den Globus wegzuwischen. Auch mit NVIDIA zurrte man eine langfristige Vereinbarung fest, die etliche Microsoft-Spiele auf GeForce NOW bringen soll.

Mit Gears 5 fiel unlängst der Startschuss und am GeForce NOW Thursday in dieser Woche kommen jetzt die nächsten drei Titel dazu. Dabei handelt es sich um Grounded, Pentiment und Deathloop, die Teil der insgesamt 12 neuen Titel in der Spielebibliothek in dieser Woche sind. Außerdem ist auch das nagelneue Der Herr der Ringe: Gollum direkt mit von der Partie.

Die 12 Neuzugänge dieser Woche bei GeForce NOW im Überblick:

Blooming Business: Casino (Neuer Release auf Steam, 23. Mai)

Plane of Lana (Neuer Release auf Steam, 23. Mai)

Warhammer 40,000: Boltgun (Neuer Release auf Steam, 23. Mai)

Above Snakes (Neuer Release auf Steam, 25. Mai)

Railway Empire 2 (Neuer Release auf Steam, 25. Mai)

The Lord of the Rings: Gollum (New release on Steam, 25. Mai)

Deathloop (Steam)

Grounded (Steam)

Lawn Mowing Simulator (Steam)

Pentiment (Steam)

The Ascent (Steam)

Patch Quest (Steam)

Mit Logitech G CLOUD gibt es ein neues Gaming-Handheld-Gerät am Markt, das ebenfalls GeForce NOW unterstützt und eure Auswahl insoweit erweitert. Auf dem Android-Gerät mit 7-Zoll-Touchscreen kann in 1080p im 16:9-Format gezockt werden; Bedienelemente sind anpassbar.