No More Heroes: Travis Strikes Again

No More Heroes: Travis Strikes Again war zunächst exklusiv für die Switch für die Nintendo veröffentlicht worden, doch mittlerweile wurden auch Umsetzungen für PC und PS4 angekündigt. Diese haben nun einen Release-Termin.

Nachdem Marvelous Europe und XSEED Games zuvor bereits PC- und PS4-Umsetzungen des zuvor Switch-exklusiven No More Heroes: Travis Strikes Back angekündigt hatten, steht nun auch ein Release-Termin für diese Spielfassungen fest. Im Herbst dürfen Interessierte auf diesen beiden Plattformen loslegen.

In einer neuerlichen Pressemeldung haben die beiden Unternehmen nun bekannt gegeben, dass der Titel für PC und PlayStation 4 weltweit simultan am 17. Oktober 2019 zu haben sein wird. Die PC-Fassung - das ist heutzutage ja wichtig - erscheint dabei via Steam.

Auf den beiden neuen Plattformen erscheint die Complete Edition des Indie-Titels. Diese verfügt über eine verbesserte Optik und unterstützt - entsprechende Hardware auf dem PC vorausgesetzt - bis zu 120 Bilder pro Sekunde. Außerdem sind alle zuvor bereits veröffentlichten Zusatzinhalte der Switch-Version direkt enthalten, namentlich "Black Dandelion" und "Bubblegum Fatale"; diese fügen Shinobu Jacobs und Badgirl als spielbare Charaktere hinzu. Um die neuen DLC-Spielinhalte zu genießen müsst ihr auf PC und PS4 aber zunächst die Hauptstory absolvieren.