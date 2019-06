No More Heroes 3

No More Heroes geht in die dritte Runde. Auf der Direct wurde eine Fortsetzung zur von Fans geliebte Reihe von Suda51 angekündigt.

Während No More Hereos: Travis Strikes Again für viele Fans eine eher durchwachsene Angelegenheit war, hat Nintendo auf der E3 kein weiteres Spin-off, sondern No More Heroes 3 angekündigt. Travis Touchdowns Abenteuer geht also weiter, wenn es 2020 exklusiv für Switch erscheint.

Ein actionreicher Trailer hat bereits einen guten Eindruck vermittelt, was uns erwarten wird. Gameplay gab es noch nicht zu sehen.