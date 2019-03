No Man's Sky Beyond

No Man's Sky bekommt bald ein neues, kostenloses Update. Vor allem die Online-Ebene soll fundamental erweitert werden.

Das Gratis-Update "Beyond" soll das bisher ehrgeizigste Kapitel von No Man's Sky werden. Das Update wird diesen Sommer weltweit für Xbox One, PlayStation 4 und PC ausgerollt. Vor allem spricht Hello Games von einem "brandneuen Social- und Multiplayer-Erlebnis, das die Spieler zusammenbringen [wird] wie nie zuvor."



Das im Vereinigten Königreich ansässige Indie-Team von Hello Games kündigte No Man’s Sky: Beyond in einem neuen Trailer an, der Änderungen verheißt, um Spieler zum gemeinsamen Erkunden und Spielen online zu vereinigen. Es soll sich aber um kein klassisches MMO-Erlebnis handeln.

Das mit Beyond eingeführte Multiplayer-Erlebnis soll "radikale" neue Möglichkeiten bieten, das Universum zu erkunden. Ein Abo ist nicht erforderlich, außerdem gibt es keine Mikrotransaktionen und ist für alle bestehenden Spieler kostenlos.



Der Multiplayer ist jedoch nur ein Teil des Beyond-Updates. In den kommenden Wochen wird Hello Games weitere Neuigkeiten und Features bekanntgeben.