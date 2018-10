No Man's Sky Next

Für nächste Woche wurde eine kostenlose Erweiterung für No Man's Sky Next angekündigt. Es warten euch schaurige Inhalte passend zu Halloween.

Die Entwickler von Hello Games haben eine kostenlose Erweiterung namens The Abyss für No Man's Sky Next angekündigt. Nachdem zuletzt zahlreiche Inhalte den Weg in das Weltraum-Abenteuer gefunden hatten, geht es passend zu Halloween weiter. "Wir haben es The Abyss getauft, weil es sich den unheimlicheren Elementen von No Man's Sky widmet und mit der Thematik zur Jahreszeit passt.", heißt es im offiziellen Blog. Seit der Veröffentlichung wurden dem Titel bereits ein Motorrad für die Erkundung der Planeten sowie ein Atlas hinzugefügt, der es der Spielergemeinde erlaubt, die Errungenschaften bei einzelnen Fraktionen zu vergleichen. Ebenfalls gibt es ab sofort auch Anpassungsmöglichkeiten für eure Spielfigur.

Genauere Details zu den kommenden Inhalten oder einen exakten Termin gibt es aber bislang noch nicht. Die Erweiterung soll jedoch im Laufe der nächsten Woche kostenlos für PC und Konsolen erscheinen. No Man's Sky Next ist für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich.