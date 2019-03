In der Erstausgabe von Sonys Videoformat "State of Play" nahm No Man's Sky eine größere Rolle ein, denn für das kommende Beyond-Update wurde nun ein wichtiges weiteres Feature offiziell bestätigt.

Mit hohen Erwartungen gestartet, wurde das Sci-Fi-Epos No Man's Sky erst mit neuen Updates diesen tatsächlich auch gerecht. Zuletzt wurde mit Beyond das nächste große Inhalts-Update für das First-Person-Spiel, welches ursprünglich 2016 erschien, angekündigt. Und im Zuge dieses Updates wird es nun ein weiteres großes Feature geben.

Während der Erstausgabe von "State of Play" bei Sony wurde nämlich die Unterstützung von VR-Headsets in No Man's Sky: Beyond offiziell bestätigt. Ihr werdet das Weltraum-Epos ab diesem Sommer folglich sowohl auf PC als auch via PSVR auf der PS4 in der virtuellen Realität erkunden können, so Entwickler Hello Games.

Neben PSVR wird der VR-Support auf dem PC via SteamVR bewerkstelligt. Das Feature ist kostenlos im Beyond-Update zum Titel enthalten. Wichtig: Hello Games betont, dass es sich dabei nicht etwa nur um einen kleineren VR-Modus im Spiel handelt. Vielmehr soll das komplette No Man's Sky in der virtuellen Realität zur Verfügung stehen und auf besondere Art und Weise erkundbar sein. "Das Team hat so hart daran gearbeitet, um das zu einer echten VR-Erfahrung anstatt nur einer Portierung zu machen", so Hello Games.

Der VR-Support ist damit eines von drei wichtigen Features des Beyond-Updates. Ansonsten wird mit diesem unter anderem auch die Multiplayer-Funktionalität erheblich ausgebaut. Im Rahmen dieser "radikalen neuen Social- und Multiplayer-Erfahrung" sollen sich Spieler in den verschiedensten Winkeln des Spieluniversums treffen können. Hello Games spricht vom "bislang ambitioniertesten Kapitel" in der Geschichte von No Man's Sky.