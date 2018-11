Nach dem Start von No Man's Sky Next steht mit "Visions" nun das nächste große Update für den einstigen Hype-Titel von Hello Games in den Startlöchern. Wir verraten euch, auf welche frischen Inhalte ihr euch freuen dürft.

Hello Games hat per Pressemeldung mit "Visions" den nächsten größeren Patch zum Weltraum-Titel No Man's Sky angekündigt. Dieser soll bereits ab dem morgigen Donnerstag, also dem 22. November, für alle Spieler des Titels auf PC, PS4 und Xbox One zur Verfügung gestellt werden.

Nachdem das vergangene Update "The Abyss" im Vormonat Änderungen an den Unterwasser-Umgebungen im Spiel vorgenommen hat, kehrt Hello Games thematisch im kostenlosen neuen Update an die Oberfläche zurück und lädt zur Erkundung neuer Biome, Planeten und farbenfroher Welten ein. Konkret soll das Update für abwechslungsreichere Planetenoberflchen mit Millionen zuvor toter Planeten sorgen, die nun zum Leben erwachen. Auf fremden Planten findet ihr geheimnisvolle Artefakte, die ihr für eure Basis einsammeln könnt.

Zudem erwarten euch auch allerhand bislang unentdeckte und mitunter kuriose Kreaturen. In Sachen Flora und Fauna gibt es dabei beispielsweise fleischfressende Fallenpflanzen, die ihr am besten vorsichtigt umgeht. Ergänzt werden die Inhalte auch um Community-Forschungsmissionen, wobei ihr zusammen mit anderen Spielern von No Man's Sky auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten müsst, um Fortschritte zu erzielen und diese zu teilen. Im Ergebnis können der Helm "Eye of the Korvax" sowie weitere Elemente und Bauteile so freigespielt werden.

Weitere Optimierungen betreffen Himmel, Wettereffekte und Regenbögen, welche die Welten künftig vielfältiger und einzigartiger erscheinen lassen sollen. Ihr könnt zudem abgestürzte Satelliten bergen, nach Knochen fremdartiger Lebensformen suchen und euch Kristallschätze bei schlimmstem Umwetter sichern. Erste Eindrücke von den neuen Spielinhalten liefert der beigefügte neue Trailer.