Mit großen Erwartungen gestartet und zunächst weitestgehend gefloppt, ist No Man's Sky durch Updates stetig besser geworden. Jetzt steht der nächste große Patch mit frischen Features auf dem Programm.

Der abgedrehte Sci-Fi-Titel No Man's Sky soll abermals besser werden, denn Entwickler Hello Games steht kurz vor der Veröffentlichung des mittlerweile siebten großen und kostenlosen Updates für das Erkundungsspiel. Mit dem 14. August 2019 gab man für "Beyond" heute nun den konkreten Release-Termin auf PC, PS4 und Xbox One bekannt.

No Man's Sky: Beyond umfasst nicht weniger als drei wichtige Updates, die in einem großen Paket zusammengefasst werden. Dabei sollt ihr euch auf ein neues soziales Multiplayer-Erlebnis freuen dürfen, denn ihr werdet die Möglichkeit erhalten, euch überall im Universum mit anderen Spielern zu treffen und gemeinsam zu zocken.

Außerdem erhält Virtual Reality auf unterstützten Plattformen Einzug und soll für ein noch immersiveres Spielerlebnis sorgen.

Nach offiziellen Angaben wird "Beyond" vom Umfang her in etwa vergleichbar sein mit dem bereits veröffentlichten Next-Update; dieses erschien bereits im vergangenen Jahr 2018. No Man's Sky selbst ist schon seit dem Jahr 2016 erhältlich.