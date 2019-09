Dank der Tokyo Game Show wurde zuletzt bereits der Release-Zeitraum von Nioh 2 weiter eingegrenzt - und jetzt gibt es schon wieder Neuigkeiten zum Sequel. Schon vorab werdet ihr nämlich die Möglichkeit erhalten, euch selbst ein erstes Bild vom Titel zu machen.

Nach dem Überraschungserfolg Nioh wird das Sequel Nioh 2 Anfang 2020 auf PlayStation 4 für Furore sorgen. Dieses Zeitfenster für den Release der Vollversion ist seit der Tokyo Game Show in der vergangenen Woche bekannt; dort gab es auch den unten folgenden neuen Trailer zu sehen.

Jetzt überraschte Sony via Twitter aber mit einer weitere Ankündigung: Schon vor dem Release werdet ihr nämlich selbst erste Eindrücke vom vielversprechenden Sequel gewinnen können. Noch in diesem Jahr wird es nämlich eine Beta-Testphase geben.

Yokai hunters, ready to face the Dark Realm? Play the Nioh 2 Open Beta starting November 1 to 10, available at PS Store pic.twitter.com/EPPoqWBsiZ