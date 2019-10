Was lange währt, wird endlich gut: Das Sequel zum Überraschungserfolg Nioh hat nach langem Warten nun endlich einen konkreten Release-Termin. Zudem steht eine Beta-Testphase unmittelbar bevor.

Aus dem Nichts avancierte Nioh seiner Zeit zum Überraschungserfolg. Wer diesen verpasst hat, kann sich den Titel ab dem 05. November im Rahmen des neuen Line-ups via PlayStation Plus kostenfrei sichern. Unterdessen schauen echte Fans längst auf das Sequel Nioh 2. Dieses ist seit geraumer Zeit angekündigt, hatte aber bisher noch keinen konkreten Release-Termin.

Via PlayStation Blog hat Koei Tecmo zusammen mit Team Ninja nun aber Nägel mit Köpfen gemacht. Hieß es bislang stets, der Release sei für Anfang 2020 geplant, steht jetzt fest: Nioh 2 erscheint am 13. März 2020 exklusiv für die PlayStation 4.

Das Frühjahr des neuen Jahres verkommt damit mehr und mehr zu einer Ansammlung potentieller Blockbuster, denn neben Nioh 2 erscheinen in diesem Zeitfenster auch Final Fantasy VII Remake, DOOM Eternal und Cyberpunk 2077.

Wer sich nicht mehr ganz so lange gedulden möchte, für den gibt es weitere gute Neuigkeiten: Schon ab dem 01. November startet Nioh 2 in eine Beta-Testphase durch, die dann bis zum 10. November andauern wird. Der Download des Clients wird kostenfrei über den PlayStation Store möglich sein. In der Testphase werdet ihr die Interim- und Sunomata-Umgebungen des Spiels erkunden können. Einen neuen Trailer gibt es anbei für euch.