Um das Sequel des Überraschungserfolgs Nioh 2 war es zuletzt weitestgehend ruhig geworden, doch jetzt kommt der Titel mit einem Paukenschlag zurück: Ein erster Testlauf soll bereits in Kürze über die Bühne gehen.

Quasi aus dem Nichts haben sich Koei Tecmo und Team Ninja heute mit überraschenden Neuigkeiten rund um Nioh 2 zu Wort gemeldet. Das lang ersehnte Sequel wird noch im laufenden Monat Mai eine erste Testphase hinter sich bringen.

Schon in zwei Tagen, nämlich am 24. Mai 2019, beginnt pünktlich zum Wochenende eine Closed Alpha in Nioh 2. Diese wird laut einem neuen Trailer auf der PlayStation 4 durchgeführt und soll anschließend eine Woche lang bis zum 02. Juni 2019 laufen. Via Twitter kündigten die Macher diesbezüglich an, dass nur eine begrenzte Anzahl an PS4-Spielern Zugang erhalten wird, um Feedback zum Sequel zu erhalten.

"Um sicherzustellen, dass das Team das Feedback managen kann, gibt es derzeit keinerlei Pläne, die Alpha zu erweitern. Beachtet aber bitte die Ankündigungen über unsere Kanäle in der Zukunft", so Team Ninja.

Der Titel war auf der E3 2018 angekündigt worden und hat im Zuge der heutigen Ankündigung auch erstes Gameplay in Videoform erhalten. Den nagelneuen Clip mit Spielszenen könnt ihr euch anbei ansehen.