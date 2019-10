Wir berichteten ja bereits, dass Koei Tecmo zusammen mit Sony nun endlich den Release-Termin für das Sequel Nioh 2 bekannt gegeben hat. Zum Vorbestellstart stehen jetzt auch die Inhalte der verschiedenen Editionen fest.

Seit einigen Stunden steht fest, dass Nioh 2 ab dem 13. März 2020 erhältlich sein wird; über die Bekanntgabe des Nioh 2 Release-Termins hatten wir bereits berichtet. Gleichzeitig nimmt Sony nun auch schon Vorbestellungen für das Sequel entgegen und Interessierte können sich dabei verschiedene Editionen zulegen, über die man nun im Einzelnen einen Überblick verschafft hat.

Neben der physischen und digitalen Standard Edition wird es das schwere Action-Rollenspiel auch in einer Special Edition sowie in einer Digital Deluxe Edition geben. Letztere ist exklusive im PlayStation Store zu haben und bietet euch folgende Inhalte:

Komplettes Spiel als digitaler Download

Season Pass

Waffenset "Dämonenhorde"

Amulett "Kodama Netsuke"

PS4-Design

PS4-Avatar-Set

Wer die Digital Deluxe Edition oder die digitale Standard Edition im PlayStation Store vorbestellt, erhält folgende Boni:

Rüstungsset "Dämonenhorde"

Amulett "Sudama Netsuke"

PS4-Design

PSN-Avatar-Set für PS4

Die physische Special Edition, die im Handel ebenfalls vorbestellt werden kann, beinhaltet:

Komplettes Spiel

Season Pass

Steelbook

Artbook

Im Vorfeld der Veröffentlichng startet am morgigen 01. November eine offene Beta-Testphase, die bis zum 10. November andauern wird. Jeder, der über ein PS-Plus-Abonnement verfügt, kann an der Beta teilnehmen und sich den notwendigen Client kostenfrei sichern. Wer die Beta-Version durchspielt, erhält "Das Zeichen des Dämonenjägers" – eine Belohnung, die in der Vollversion den Kamaitachi-Helm freischalten wird.