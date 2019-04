Während Sony und Electronic Arts deutlich kleinere Brötchen auf der diesjährigen E3 in Los Angeles backen werden, bleibt bei Nintendo alles beim Alten. Im Vorfeld wurde nun eine spezielle Webseite zur US-Messe ins Netz gestellt.

Seitens Nintendo wird es vermutlich auch in diesem Jahr wieder die obligatorische Direct-Konferenz anlässlich der E3 2019 in Los Angeles geben. Von dieser Ausgabe erwarten sich viele Experten die Ankündigung von gleich zwei neuen Switch-Modelle: einer kostengünstigen reinen Handheld-Lösung speziell für Kinder sowie einer leistungsstärkeren Pro-Variante für Hardcore-Gamer.

Um im Vorfeld auf den eigenen E3-Auftritt vorzubereiten, haben die Japaner nun schon einmal eine spezielle Webseite gestartet. Diese führt bereits die ersten Events zur wichtigsten Branchenmesse auf, darunter bislang aber noch nicht die angesprochene und zu erwartende Direct-Konferenz.

Unter dem Titel "It's almost that time of year..." hat man nun zumindest schon einmal die ersten beiden großen eSports-Event zur E3 2019 angekündigt. Bereits ab dem 08. Juni werden demnach die World Championships 2019 im 3-vs-3-Modus in Super Smash Bros. Ultimate ausgetragen. Außerdem erwarten euch auch die Weltmeisterschaften im farbenfrohen Shooter Splatoon 2 wieder zur US-Messe.

In den kommenden Tagen und Wochen dürfte die spezielle E3-Webseite mit weiterem Leben gefüllt werden. Neben der Direct-Konferenz sollten dann auch wieder die Treehouse-Events dazu kommen, die mit weiteren Spieleindrücken und Hintergrundinfos locken.

Die E3 2019 findet vom 11. bis zum 13. Juni 2019 statt. Seitens Nintendo erhoffen sich die Spieler im Übrigen dann auch neue Infos über das neue Animal Crossing für die Switch oder womöglich auch neue Details zu Metroid Prime 4, dessen Entwicklung ja neu gestartet wurde.