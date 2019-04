Ostern steht vor der Tür und Nintendo hat sich eine besondere Verkaufsaktion einfallen lassen. Im eShop gibt es in Kürze mitunter satte Rabatte, auch auf Switch-Blockbuster wie Super Mario Odyssey.

Anlässlich des bevorstehenden Osterfestes hat sich Nintendo im hauseigenen eShop eine besondere Verkaufsaktion einfallen lassen und bietet diverse Titel für Switch, 3DS und 2DS mitunter mit starken Rabatten an. Im Zeitraum vom 11. bis zum 25. April könnt ihr euch Preisnachlässe von bis zu 60 Prozent auf einige Blockbuster sichern, darunter Super Mario Odyssey oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Der Startschuss für die osterliche Verkaufsaktion fällt am Donnerstag um 15:00 Uhr; anschließend gibt es die Rabatte bis zum 25. April um 23:59 Uhr. Für die Switch sind unter anderem folgende Titel vergünstigt zu haben:

Super Mario Odyssey (-33%)

The Elder Scrolls V: Skyrim (-50%)

Mario + Rabbids: Kingdom Battle (-50%)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (-30%)

L.A. Noire (-60%)

Xenoblade Chronicles 2 (-33%)

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy (-35%)

Diablo III: Eternal Collection (-33%)

Monster Hunter Generations Ultimate (-42%)

Octopath Traveler (-33%)

Dark Souls: Remastered (-30%)

Wolfenstein II: The New Colossus (-33%)

DOOM (-50%)

Für die Handhelds 3DS und 2DS gibt es mitunter folgende Hits vergünstigt:

Super Smash Bros. for 3DS (-33%)

The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D (-33%)

New Super Mario Bros. 2 (-33%)