Pokémon & Co: Das alles gibt es auf der gamescom!

Die gamescom 2019 rückt immer näher und nun hat sich auch Nintendo zu Wort gemeldet, wie der eigene Messeauftritt gestaltet wird. Wenn ihr wissen wollt, was es alles für die Switch zu sehen geben wird, seid ihr hier genau an der richtigen Adresse!

Nintendo zeigt auf der gamescom allerhand kommende Highlights für die Switch; diese können Messebesucher vom 20. bis 24. August mitunter lange vor dem Verkaufsstart erstmals ausprobieren, wobei ihr auch Hand an kommende Blockbuster für die Plattform anlegen dürft.

Am Messestand in Halle 9 der Koelnmesse finden sich unter anderem in spielbarer Form:

Luigi's Mansion 3

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition

Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition

Pokémon Schwert / Schild

Daemon X Machina

Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre - Deluxe

weitere Neuheiten

Daheimgebliebene dürfen sich im Messeverlauf auf neue Gameplay-Videos zu unter anderem Luigi's Mansion 3, Zelda: Link's Awakening, Astral Chain, The Witcher 3 und mehr freuen.

Auch Wettbewerbe kommen wie gewohnt nicht zu kurz: Vor Ort oder per Livestream lässt sich das deutsche Finale des Super Smash Bros. Ultimate European Team Cup ebenso erleben, wie die Splatoon 2 European Championship.

Kleiner Wermutstropfen: Eine Direct-Konferenz mit Neuankündigungen hat Nintendo anlässlich der gamescom nicht angekündigt.