Während der Nintendo-Indie-World-Präsentation wurden fast 30 Spiele für Switch angekündigt, manche davon erscheinen schon heute! Neben Ori and the Blind Forest und der Hotline Miami Collection sind noch weitere Highlights dabei.

Im Vorfeld der Gamescom hat Nintendo eine Präsentation mit dem Namen Indie World ausgestrahlt. Sie stand ganz im Zeichen der kommenden Indie-Highlights, die euch in den nächsten Wochen und Monaten erwarten. Neben einigen bereits bekannten Titeln gab es auch die ein oder andere Neuankündigung wie dem atmosphärischen Adventure Röki, Touryst vom deutschen Studio Shin'en und dem verrückten Shoot-'em-Up Freedom Finger.

Einige ältere, aber überaus erfolgreiche Indie-Titel finden nun auch den Weg auf die Switch. Die Hotline Miami Collection sowie Superhot sind noch heute im eShop erhältlich. Auch der vielversprechende, düstere Titel Blasphemous bekam rund zwei Jahre nach seiner Ankündigung einen Release-Termin. Ab dem 26. September könnt ihr euch durch allerhand bizarre Gegner schnetzeln.

Das Sahnehäubchen hob sich die Indie-World-Präsentation für den Schluss auf. Wer die Gerüchte der letzten Tage aufmerksam verfolgt hat, wusste genau, was noch kommen muss: der ehemalige Microsoft-Exklusivtitel Ori and the Blind Forest erscheint am 27. September für die Switch. Damit stehen die Chancen gut, dass die bis jetzt noch nicht veröffentlichte Fortsetzung, Ori and the Will of the Wisps ebenfalls ihren Weg auf Nintendos Konsole finden wird.

Nachfolgend findet ihr eine Auflistung aller Ankündigungen der Ausstrahlung: