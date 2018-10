In den letzten Wochen vor Weihnachten kocht die Gerüchteküche. Nintendo soll zwei Direct-Präsentationen planen, eine davon schon sehr bald.

Die Hinweise darauf, dass Nintendo zwei Directs noch im November ausstrahlen wird, häufen sich. Eine davon soll sogar noch diese Woche ausgestrahlt und am morgigen Mittwoch angekündigt werden. Gaming INTEL will Genaueres darüber wissen. Eine der beiden Präsentationen soll sich nochmal ausführlich Super Smash Bros. Ultimate widmen. Kein Wunder, bisher ist bis auf ein Großteil des Rosters und einige kleinere Modi nur wenig über das ultimative Kampf-Crossover bekannt. Höchstwahrscheinlich werden die restlichen Kämpfer, von denen einige bereits geleakt sein sollen (Shadow the Hedgehog, Ken [Street Fighter], Geno [Super Mario RPG], Chorus Kids [Rhythm Heaven], Isaac [Golden Sun], Banjo & Kazooie, Mach Rider) sowie der bisher verpixelte Modus bekannt gegeben.

Diese Informationen decken sich mit Gerüchten, die von Twitter-User LeakyPandy stammen, der ebenfalls eine Direct Anfang November prognostizierte. Was die zweite Direct angeht, ist es möglich, dass das kürzlich angekündigte Animal Crossing für die Switch bereits ein Release-Termin erhält. Bisher gut informierte Quellen, die bereits sehr früh über Pokémon Let's Go Pikachu / Evoli Bescheid wussten, behaupten, es würde bereits im Frühjahr 2019 erscheinen.

Was erwartet ihr euch von den Nintendo Directs? Hauptsächlich bereits bekannte Spiele, Ports oder gar einige Neuankündigungen?