In regelmäßigen Abständen strahlt Nintendo eine neue Ausgabe des hauseigenen Videoformats Nintendo Direct mit Infos zu kommenden Titeln aus. Laut einem neuen Gerücht soll die neueste Episode im November geplant sein - und dann durchaus interessante Inhalte zu bieten haben.

Wie eigentlich vor jeder Direct-Ausgabe von Nintendo gibt es im Vorfeld der offiziellen Ankündigung und der anschließenden Ausstrahlung auch jetzt wieder Gerüchte um Termin und Inhalte der Sendung. Oftmals lagen derartige Leaks in der Vergangenheit richtig und es wird interessant zu sehen sein, ob sich auch diese neuen Spekulationen bestätigen werden.

Ihren Ursprung haben diese via 4chan; von dort kamen schon etliche zutreffende Leaks rund um Nintendo, aber eben auch einige falsche Gerüchte, so dass ihr die heutige Meldung trotzdem mit entsprechender Vorsicht genießen solltet. In der Vergangenheit entpuppte sich beispielsweise ein Leak rund zahlreiche Inhalte aus Pokémon Schwert / Schild als komplett richtig.

credit to @Jackson556D pic.twitter.com/g6nMILpaHK — Pokemon Sword/Shield Leaks (@LeaksPokemon) 20. Oktober 2019

Zurück zur Direct-Ausgabe: Diese soll laut dem neuen Bericht am 13. November ausgestrahlt werden und sich vornehmlich auf drei wichtige Titel für die Switch fokussieren. Demnach sollen dann sowohl Animal Crossing: New Horizons als auch Super Smash Bros. Ultimate und Pokémon Schwert / Schild thematisiert werden. In Bezug auf letzteren Titel sollen endlich die lange erwarteten Start-Evolutionen der Pokémons bekannt gegeben werden - zwei Tage vor dem Release des Switch-Exklusivspiels. Zudem soll es auch die Verkündigung eines neuen legendären Pokémon im wichtigsten Titel für Nintendo im Weihnachtsgeschäft geben.

Während die Direct mit dem Release des neuen DLC-Charakters Terry Bogard in Super Smash Bros. Ultimate zusammenfallen soll, sollen auch neue Mii-Kostüme für das Spiel basierend auf verschiedenen SNK-Marken vorgestellt werden. Außerdem stünde ein Minecraft-DLC im Dezember sowie die Bestätigung von Crash Bandicoot als fünften und letzten DLC-Charakter im ersten Fighter Pass an.

In Bezug auf Animal Crossing: New Horizons soll es unter anderem neue Details zu den Themen Crafting und Multiplayer geben. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen rund um die Spekulationen natürlich auf dem Laufenden.