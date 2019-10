In regelmäßigen Abständen strahlt Nintendo eine neue Ausgabe des hauseigenen Videoformats Nintendo Direct mit Infos zu kommenden Titeln aus. Laut einem neuen Gerücht soll die neueste Episode im November geplant sein - und dann durchaus interessante Inhalte zu bieten haben.

Wie eigentlich vor jeder Direct-Ausgabe von Nintendo gibt es im Vorfeld der offiziellen Ankündigung und der anschließenden Ausstrahlung auch jetzt wieder Gerüchte um Termin und Inhalte der Sendung. Oftmals lagen derartige Leaks in der Vergangenheit richtig und es wird interessant zu sehen sein, ob sich auch diese neuen Spekulationen bestätigen werden.

Ihren Ursprung haben diese via 4chan; von dort kamen schon etliche zutreffende Leaks rund um Nintendo. In der Vergangenheit entpuppte sich beispielsweise ein Leak rund zahlreiche Inhalte aus Pokémon Schwert / Schild als komplett richtig.

