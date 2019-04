Nintendo gibt wichtigere Neuigkeiten rund um die Switch mittlerweile vornehmlich im Rahmen der hauseigenen Direct-Konferenzen preis - und die nächste Ausgabe könnte nun bereits unmittelbar bevor stehen.

Die letzte größere Direct-Ausgabe wurde von Nintendo im Februar dieses Jahres abgehalten. Aufgrund des zeitlichen Abstands seither steht die nächste Episode langsam aber sicher auf dem Plan, schließlich wurde zwischenzeitlich lediglich ein Nindies Showcase rund um allerhand Indie-Titel abgewickelt. Fans der Japaner müssen nun aber offensichtlich nicht mehr lange warten.

Neueste Gerüchte im Netz besagen jetzt nämlich, dass die nächste Direct-Ausgabe noch in der neuen Wochen über die Bühne gehen soll. Zwar steht die offizielle Ankündigung durch Nintendo noch aus, schenkt man den Spekulationen Glauben, dann ist es aber schon an diesem Donnerstag, den 11. April 2019, soweit.

Ursprung hat dieses Gerücht bei GamingIntel; die Webseite bezieht sich wiederum auf eine Quelle, die bereits in der Vergangenheit mit derartigen Leaks ins Schwarze getroffen haben soll. Die neue Direct-Ausgabe sei durchaus bedeutend, auch weil diese in Zusammenhang mit dem Rücktritt von Reggie Fils-Aime stehe.

Der Chef von Nintendo of America wird am 15. April seinen Hut nehmen und die vermeintliche Direct-Ausgabe am 11. April könnte daher die letzte ihrer Art sein, in der Fils-Aime zu sehen sein wird. Es würde also auch nur Sinn ergeben, wenn Nintendo in einer letzten Direct-Ausgabe Fils-Aime einen würdigen Abscheid bereiten würde.

Auch zu den Themen gibt es erste Gerüchte: So soll Super Mario Maker 2 im Rahmen der Direct-Konferenz möglicherweise ausführlicher vorgestellt werden, auch weil der Titel bereits im Juni 2019 erscheinen soll. Andere heiße Kandidaten sind weitere für Sommer eingeplante Spiele wie Fire Emblem: Three Houses oder Marvel: Ultimate Alliance 3 - The Black Order.