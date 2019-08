Drahtlos Controller deutet SNES-Spiele an!

Kommen jetzt endlich die kostenlosen SNES-Spiele für Nintendo Switch Online? Ein kabelloser Super-Nintendo-Controller wurde nun bei einer US-Behörde eingetragen.

Nintendo hat ein neues Patent für einen drahtlosen SNES-Controller bei der Federal Communications Commission (FCC) in den USA eingereicht. Eine solche Eintragung ist für eine Veröffentlichung in Amerika notwendig. Bisher wurde ein solches Gerät aber noch nicht offiziell angekündigt. Es gibt nur wenige Informationen über die Eintragung, allerdings gibt es bereits eine Abbildung von der Rückseite des Gamepads.

Diese Meldung deutet gleich mehrfach auf die baldige Ankündigung von Super-Nintendo-Spielen an, die Nintendo-Switch-Online-Mitgliedern in einem stetig wachsenden Katalog zur Verfügung gestellt werden. Zum einen lässt sich der Modellnummer die Kennung "HAC" entnehmen, die für Zubehör verwendet wird, das mit der SWitch in Verbindugn steht.

Zum anderen veröffentlichte Nintendo exklusiv für NSO-Kunden ein Doppelpack drahtloser NES-Controller, die für die zugehörigen Spiele des Dienestes verwendet werden können. Diese lassen sich über eine Schiene über die Joy-Con-Halterung der Switch aufladen. Eine solche ist auf der Abbildung nicht zu erkennen, dafür aber zwei Erhebungen, auf der Oberseite, an deren Stelle sich die Tasten SR und SL befinden könnten, über die auch der drahtlose NES-Controller verfügt.

Das könnte bedeuten, Nintendo plant eine baldige Ankündigung, in der die Bibliothek kostenfreier Spiele um SNES-Klassiker erweitert wird. Seit Start des Dienstes kritisieren Fans, dass die ihrer Meinung nach bereits viel zu oft veröffentlichten NES-Titel immer noch im Rampenlicht stehen, während das SNES über das viel besser gealterte Portfolio verfügt. Zudem jährt sich der Start des Dienstes in diesem Jahr erstmals. Möglicherweise lässt Nintendo bald die Katze aus dem Sack.