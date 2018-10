Seit heute stehen drei neue NES-Klassiker für Nintendo-Switch-Online-Mitglieder zur Verfügung. Schon heute ist aber auch bekannt, welche Spiele euch im November und Dezember erwarten.

Nintendo hat heute die kommenden NES-Spiele für Nintendo Switch Online angekündigt, die im November, beziehungsweise Dezember für Kunden des Online-Services zur Verfügung gestellt werden. Kommenden Monat erscheinen drei namentlich genannte Titel, wobei ein Überraschungstitel nicht ausgeschlossen wird. Es handelt sich um:

Metroid

Mighty Bomb Jack

TwinBee

Einen Monat später, im Dezember warten dagegen folgende Titel auf euch:

Adventures of Lolo

Ninja Gaiden

Wario's Woods

Darüber hinaus plant Nintendo je noch einen vierten Titel in besonderer Form. Für Oktober wurden ebenfalls lediglich drei Titel (NES Open Tournament Golf, Solomon's Key und Super Dodge Ball) angekündigt. Zusätzlich erschien unangekündigt eine spezielle Version von The Legend of Zelda, das bereits in der Originalfassung verfügbar war. So habt ihr beispielsweise die Möglichkeit durch vorgegebene Speicherstände, euch gleich mit zahlreichen Rubinen und Gegenständen ins Abenteuer zu stürzen.

Dazu gehören u.a. das Weiße Schwert, der Magische Schild, der Blaue Ring und das Kraftarmband. Auch für andere NES-Titel wird es in Zukunft die Möglichkeit geben, auf vorgegebene Speicherstände zurückzugreifen, die neue Zugänge öffnen und mehr Möglichkeiten im Spiel bieten.