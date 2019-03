Während des Nindies Showcase für den Frühling hatte Nintendo einige kommende Indie-Überraschungen für die Switch parat. Darunter auch ein Crossover mit The Legend of Zelda.

In einem etwa halbstündigen Nindies Showcase hat Nintendo die kommenden Indie-Highlights für die Switch präsentiert. Eröffnet und beendet wurde der Stream mit zwei Highlights. Das knackschwere und stilistisch einzigartige, an alte Cartoons erinnernde Cuphead wird nicht länger Microsoft-exklusiv sein. Ab dem 18. April kommt der hochgelobte Hardcore-Platformer auch auf die Switch. Beendet wurde die Präsentation durch Cadence of Hyrule: Crypt of the Necrodancer feat. The Legend of Zelda. Richtig. Das rhythmische Dungeon-RPG bekommt eine Fortsetzung in Hyrule. Und auch Link und Zelda haben nun den Rhythmus im Blut. Der Titel erscheint im Frühjahr 2019.

Dazwischen steckten einige weitere Indie-Ankündigungen, auf die wir aber nicht alle im Detail eingehen wollen:

My Friend Pedro (Juni)

The Red Lantern (2019)

Darkwood (Mai)

Katana Zero (18. April)

Rad (Sommer)

Creature in the Well (Sommer)

Bloodroots (Sommer)

Pine (August)

Super Crate Box (April, Switch-exklusiver Multiplayer-Modus)

Nuclear Throne (20. März)

Ultrabugs (2019)

Swimsanity

Blaster Master Zero 2 (20. März)

Stranger Things 3: The Game (4. Juli, zusammen mit der neuen Staffel)

Darüber hinaus wird es einen Sale mit Rabatten auf ausgewählte, bereits erhältliche Indie-Titel geben. Ist für euch etwas bei den Neuankündigungen dabei?