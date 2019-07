Wir nähern uns wieder der Mitte des Monats und damit ist es für Nintendo nun auch wieder an die Zeit, die neuen NES-Klassiker für Abonnenten von Switch Online vorzustellen. Außerdem bestätigte man für ein Update des Dienstes auch ein interessantes neues Feature.

Abonnenten von Nintendos kostenpflichtigen Online-Service Switch Online erhalten bekanntermaßen Monat für Monat neue Klassiker aus der NES-Ära an die Hand. Auch der Juli bildet da keine Ausnahme und die Japaner haben nun bekannt gegeben, worauf ihr euch freuen dürft.

Ab dem 17. Juli 2019 werden zwei neue Titel via Switch Online erhältlich sein, namentlich Donkey Kong 3 und Wrecking Crew. Donkey Kong 3 ist das dritte Spiel der populären Arcade-Reihe und führte seiner Zeit unter anderem Stanley ein, der Donkey Kong zu immer neuen Höhen antreibt.

In Wrecking Crew hingegen dürft ihr mal wieder Mario und Luigi steuern. Die beiden Kult-Charaktere bekommen einen Hammer in die Hand und müssen Leitern, Rohre, Wände und allerhand weitere Hindernisse in der Spielwelt damit zerstören, um jeweils ein herausforderndes Puzzle zu lösen. Beide Titel werden im unten folgenden Trailer kurz vorgestellt.

Das ist dieses Mal aber nicht alles, denn ab dem gleichen Termin gibt es auch ein neues Update für Switch Online, das ein frisches Feature für die NES-Spielebibliothek mit sich bringt: das Rewind-Feature. Dieses lässt sich durch das Drücken der ZL- und ZR-Buttons während des Spielens aktivieren und gibt euch die Möglichkeit, kurz zurückzuspulen, um eine herausfordernde Stelle noch einmal anzugehen.