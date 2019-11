Black Friday und Cyber Monday stehen bevor - und damit die größten Rabatt-Aktionen des Jahres. Auch Nintendo macht mit und kündigte nun die Cyber-Angebote im eShop an.

Anlässlich des bevorstehenden Black Friday läutet Nintendo die Cyber-Angebote im hauseigenen Nintendo eShop ein. Dabei könnt ihr auf etliche Switch-Titel Rabatte von bis zu 70 Prozent auf den sonst üblichen Verkaufspreis mitnehmen.

Mit dabei sind auch etliche Top-Titel von Nintendo selbst, darunter beispielsweise Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breah of the Wild und mehr. Alle reduzierten Spiele sind bereits ab dem 21. November ersichtlich. Die eigentliche Verkaufsaktion beginnt dann einen Tag später am 22. November um 15:00 Uhr und läuft bis zum 01. Dezember um 23:59 Uhr. Ihr habt also einige Tage Zeit, um euch Gedanken zu machen, ob und welche Spiele ihr euch zum jeweiligen Preis zulegen wollt.

Insgesamt werden mehr als 150 Switch-Titel in digitaler Form im Online-Shop zu haben sein. Mit dabei sind unter anderem:

Super Mario Odyssey (-30%)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (-30%)

Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer (-30%)

New Super Mario Bros. U Deluxe (-30%)

Dragon Quest Builders 2 (-30%)

Xenoblade Chronicles 2 (-30%)

FIFA 20 Switch Legacy Edition (-30%)

Dark Souls: Remastered (-40%)

Dragon Ball FighterZ (-70%)

Wolfenstein: Youngblood - Deluxe Edition (-50%)

Monster Hunter Generations Ultimate (-50%)