Monat für Monat spendiert Nintendo seinem Online-Service Switch Online ja kostenfreie Vollversionen aus der NES-Ära. Zu den bereits angekündigten Titeln hat sich nun überraschenderweise ein Bonus hinzugesellt.

Wie versprochen hat Nintendo in dieser Woche Nachschub an NES-Spielen für Abonnenten von Nintendo Switch Online veröffentlicht. Wer ein kostenpflichtiges Abonnement besitzt, darf sich nun die Klassiker Metroid, Mighty Bomb Jack und Twinbee zulegen und für lau zocken. Darüber hinaus gibt es aber auch noch eine kleine Überraschung.

Zusätzlich zum bereits angekündigten Line-up veröffentlichte Nintendo nämlich gewissermaßen auch ein viertes Spiel in Form von Gradius SP. Dabei handelt es sich um eine Variante des klassischen Shooters aus dem Hause Konami.

Das Spiel ist deshalb nicht komplett neu sondern lediglich eine Variante, weil ihr in Gradius SP schlicht ein komplett ausgestattetes Vic-Viper-Schiff an die Hand bekommt und direkt in das fünfte Level des ursprünglichen Titels geworfen werdet. Damit könnt ihr in Gradius SP euch direkt ins actionreiche Geschehen werfen.

Eine solche angepasste Version eines Spiels ist via Switch Online nicht neu. Auch The Legend of Zelda bekam bereits eine solche spezielle SP-Edition spendiert. Und in Japan gibt es sogar in diesem Monat auch eine SP-Variante von Mario Open Golf obendrauf.