Mit der Switch hat Nintendo voll ins Schwarze getroffen und wieder eine erfolgreiche Plattform nach dem Wii-U-Fehlschuss veröffentlicht. Nun könnte 2019 womöglich eine neue Variante ins Haus stehen - zumindest wenn es nach einem bekannten Marktanalysten geht.

Wie andere Hersteller auch überarbeitet Nintendo in regelmäßigen Abständen seine eigene Hardware. Beispielsweise hat man vom erfolgreichen Handheld 3DS schon mehrere verschiedene Versionen veröffentlicht, doch dieser hat mittlerweile schon viele Jahr auf dem Buckel. Da kommen Spekulationen gerade recht, wonach sich die Japaner im Bereich der tragbaren Konsolen anderweitig orientieren könnten.

Schenkt man den Prognosen von Michael Pachter, Branchenanalyst von Wedbush Securities, Glauben, dann könnte Nintendo im neuen Jahr 2019 eine Revision der Switch veröffentlichen. Das Besondere dabei: Es könnte sich dann um eine rein tragbare Form der Switch handeln, die auf die Docking-Möglichkeit und das Spielen am großen TV-Bildschirm komplett verzichtet. Das hätte zur Folge, dass man diese Switch-Variante mit 199 Dollar auch kostengünstiger anbieten könnte.

"Ich erwarte, dass das Gerät den gleichen Screen hat, aber die Joy Cons werden am Gehäuse integriert und es gibt keine Docking-Station", so Pachter. Wie das Gerät heißen soll, darüber sei er sich mangels der Switch-Möglichkeit nicht sicher, spaßeshalber wirft er aber als Vermutung schlicht Game Boy in den Raum.

Von den vielen Prognosen, die Pachter zum Jahresbeginn in Bezug auf die Spielebranche getroffen hat, erscheint eine Revision der Switch durchaus mit am wahrscheinlichsten. Eine solche wurde schon 2018 häufiger ins Spiel gebracht. Auch, dass man sich dabei dann auf den Handheld-Bereich konzentriert, ist keineswegs ausgeschlossen, denn Nintendo hat in diesem Bereich eine lange Historie.

Nicht auszuschließen ist jedoch auch, dass eine überarbeitete Form der Switch eher in Richtung einer Switch Pro gehen könnte. Ähnlich wie Xbox One X oder PS4 Pro könnte es sich dabei um eine leistungsfähigere 4K-Switch handeln. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen natürlich auf dem Laufenden.