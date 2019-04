Spieler auf der Switch von Nintendo dürfen sich vermutlich auf prominente Neuzugänge in Sachen Games freuen, denn nun wurden offenbar gleich drei namhafte Titel geleakt.

Spieler auf Nintendos Hybrid-Konsole Switch dürfen sich in den kommenden Monaten offenbar über gleich drei neue Titel freuen. Darauf deutet nun zumindest ein Leak hin, der seinen Ursprung in den internen Systemen des US-Händlers Best Buy hat. Schon mehrfach waren aus dem System der Kette Spiele publik geworden, noch bevor diese offiziell angekündigt wurden.

In diesem Fall ist nun zunächst einmal Persona 5 für die Switch im System aufgetaucht; das berichtet der bekannte Twitter-Leaker Wario64 nun und belegt das mit Screenshots. Die SKU- und UPC-Nummern bei Best Buy lassen sich dabei als echt verfizieren, so dass es sich nicht um ein Fake-Bild zu handeln scheint; nicht auszuschließen wäre jedoch, dass es sich schlicht um eine fehlerhafte Aufnahme des Spiels in das System des Händlers handelt.

Die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering, denn Atlus hatte unlängst für den 25. April 2019 eine Ankündigung rund um Persona 5 in Aussicht gestellt. Gut möglich, dass man zum Ende des aktuellen Monats hin die nun vorab geleakte Switch-Umsetzung offiziell machen wird.

Insofern bekommen auch zwei weitere Leaks etwas mehr Gewicht, denn neben Persona 5 sind nun auch The Legend of Zelda: A Link to the Past sowie die Metroid Prime Trilogy im System des Händlers aufgetaucht. Vor allen Dingen um die letztgenannte Trilogie ranken sich ja schon länger Gerüchte; diese könnte im Vorfeld der Veröffentlichung von Metroid Prime 4 die Switch-Spieler in Sachen Metroid-Reihe noch einmal auf den aktuellen Stand bringen.

Release-Termine gehen aus dem Händler-System nicht hervor, so dass offizielle Ankündigungen abzuwarten bleiben - auch was die tatsächliche Existenz der Spiele für die Switch betrifft. Wir halten euch auf dem Laufenden.