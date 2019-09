Mit der Switch hat Nintendo auch die Joy-Con-Controller eingeführt. Diese könnten künftig auf eine interessante Art und Weise aufgebohrt werden - zumindest wenn ein neues Patent tatsächlich umgesetzt wird.

Nintendo untersucht derzeit offenbar Möglichkeiten, die Joy-Con-Controller der Switch weiter zu verbessern. Dabei steht offenbar im Vordergrund, diese so anzupassen, dass Spieler diese nach ihren Bedürfissen individueller nutzen können.

So haben die Japaner nun offensichtlich ein neues Patent eingereicht, das ein Paar Joy-Con-Controller mit Scharnieren zeigt. Dadurch soll es ermöglicht werden, den oberen Teil des Controllers abzuklappen und so die Lage in der Hand des Nutzers anzupassen und womöglich angenehmer zu gestalten.

Das Patent selbst wurde in Japanisch verfasst, das obige Bild gibt euch aber einen guten Eindruck davon, wie das mögliche neue Feature aussehen und funktionieren könnte. Ob Nintendo den Antrag nur vorsorglich eingereicht hat, oder ob sich eine solche Umsetzung tatsächlich in Arbeit befindet, bleibt abzuwarten.