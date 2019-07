Einem Bericht zufolge soll Nintendo driftende Joy-Con nun kostenlos reparieren und bereits bezahlte Reparaturen zurückerstatten.

Möglicherweise bekommt Nintendo aufgrund der möglicherweise bevorstehenden Sammelklage kalte Füße: Einem Bericht auf Vice zufolge, hat Nintendo seinen Kundenservice dazu aufgefordert, keine Reparaturkosten mehr von Kunden zu verlangen, die ihre Joy-Con einschicken. Darüber hinaus sollen vergangene Kosten sogar zurückerstattet werden.

"Kunden wird nicht länger ein Nachweis für den Kauf von Joy-Con für Reparaturen abverlangt." heißt es in einem Dokument, das Vice zugespielt worden sein soll. "Zusätzlich ist es nicht notwendig, den Garantiestatus zu bestätigen. Sollte ein Kunde eine Erstattung für eine zuvor bezahlte Joy-Con-Reparatur verlangen [...], ist diese Reparatur zu bestätigen und eine Erstattung einzuleiten." Ob dies nur für die USA oder später auch für Europa gilt, ist noch nicht bekannt, da es keine offizielle Bestätigung seitens Nintendo gibt. Bislang ist zumindest dem Kundenservice in Großbritannien nichts Näheres bekannt.

>> Joy-Con Drift: Nintendo könnte eine Sammelklage bevorstehen

In den letzten Wochen wurde der Druck auf das Unternehmen größer, da immer mehr Kunden von problemen mit dem sogenannten Joy-Con-Drift berichteten. Dabei erfasst die Konsole Richtungseingaben über den Analogstick, obwohl dieser nicht betätigt wird. In Spielen wie Super Smash Bros. ein No-Go. Einige Zeit später sammelte eine Anwaltskanzlei aus den USA Informationen von Betroffenen, um unter Umständen eine Sammelklage gegen Nintendo zu erwirken. Bis dahin hatte sich das Unternehmen in keinster Weise zu dem großen Hardware-Problem geäußert. Vor wenigen Tagen allerdings veröffentlichte Big-N ein unbefriedigendes Statement, in dem lediglich auf den Kundenservice verwiesen wurde.

Möglicherweise möchte Nintendo mit kostenlosen Reparaturen und Rückerstattungen die Gemüter besänftigen, um eine Klage abzuwehren. Das Problem dabei ist allerdings, dass es sich beim Joy-Con-Drift um einen wiederkehrenden Schaden handelt.