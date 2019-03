Nintendo sieht in VR kein spaßiges Erlebnis? Diese Äußerung gehört der Vergangenheit an. Jetzt hat das Unternehmen seine eigene VR-Brille für die Switch! Allerdings ist sie etwas anders als die Modelle der Konkurrenz.

Lange hat Nintendo sich entschieden gegen Virtual Reality gestellt, da das abgeschottete Konzept nicht zur Philosophie des Unternehmens passte. Doch in den vergangenen Wochen gab es immer wieder Gerüchte, dass Nintendo doch auf den VR-Zug aufspringt. Genau das ist nun passiert. Die Überraschung: VR kommt in Form von Nintendo Labo - natürlich mit ein paar besonderen Kniffen. Heute wurde das vierte Set des Bastelkonzepts für die Switch angekündigt. Das Toy-Con #04 VR-Set erscheint am 12. April und ähnelt grundlegend dem Google Cardboard, nur dass vorne die komplette Switch mit samt Joy-Con eingesetzt wird.

Daneben sind noch einige andere VR-Modelle enthalten, die an die Brille angefügt werden und unterschiedliche Spiele bereithalten. Darunte rein Blaster, ein Elefant und Kamera, Vogel und Windpedal, die man bereits im allerersten Labo-Trailer vor einem Jahr sehen konnte. In dem Pakt sind also sechs Modelle enthalten.

Offenbar hatte Nintendo aber das Einsehen, dass die Preisgestaltung bisher etwas abschreckend war. Mit offiziellen Verkaufszahlen von Labo hält sich das Unternehmen zurück. Daher wird das VR-Set neben dem Komplettpaket auch separat als Basispaket und in Form von zwei Erweiterungen angeboten. Das Basis-Set enthält die Brille und den Blaster. Die Erweiterungen bestehen jeweils aus der Kamera und dem Elefanten bezeihungsweise dem Vogel und dem Windpedal.