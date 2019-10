Seit langer Zeit ranken sich Gerüchte, wonach Nintendo auch ein leistungsstärkeres Pro-Modell der Switch in Arbeit haben soll. Jetzt gibt es vermeintliche erste Spezifikationen sowie einen möglichen Release-Termin.

Schon länger ranken sich Gerüchte, wonach Nintendo gleich zwei neue Switch-Modelle in Arbeit haben soll. Diese haben sich in Form der Switch Lite bereits zur Hälfte bestätigt, denn das kostengünstige Modell mit reinem Handheld-Fokus ist bereits veröffentlicht worden. Daneben sollen die Japaner aber auch an einem leistungsstärkeren Pro-Modell werkeln, und zu genau dem gibt es nun vermeintliche neue Infos.

Via 4chan hat sich der Nutzer Xhyll zu Wort gemeldet und berichtet nun über allerhand Infos zum potentiellen neuen Switch-Modell. Auch wenn sich der Leaker immer auf die Switch 2 bezieht, so handelt es sich bei dem vermeintlichen neuen Modell doch um eine Fortentwicklung der aktuellen Konsole. Alle Spiele und Accessoires der standardmäßigen aktuellen Switch sollen kompatibel sein.

Darüber hinaus dürfen sich Spieler aber über einen deutlichen technischen Sprung freuen, wenn man dem Leaker Glauben schenken mag. Von einer "extremen Evolution und technischen/grafischen Upgrades der auf dem Markt erhältlichen Switch-Spiele" ist da die Rede. Das wird auch seinen Preis haben: Die Switch 2 soll mit 399 Dollar und damit 100 Dollar mehr als das reguläre Switch-Modell zu Buche schlagen und würde sich am oberen Ende des Switch-Triumvirats positionieren. Und: Auch einen vermeintlichen Release-Termin nennt der Leaker und bringt in diesem Kontext den Januar 2021 ins Spiel.

Gegenüber des bisherigen Switch soll die Fortentwicklung aber einen entscheidenden Nachteil haben: Die Switch 2 soll eine reine TV-gebundene Konsole sein; das Handheld-Feature aka die Hybrid-Funktion wird in die Tonne getreten.

Das Ganze soll sich dann laut dem Leaker in folgenden technischen Spezifikationen bewegen:

Dimensions: 121mm x 202mm x 50.6mm

121mm x 202mm x 50.6mm Weight: 398g

398g Connectors: 2 USB Type A ports (3.0), 2 USB Type-C ports, 2 HDMI ports, power supply socket

2 USB Type A ports (3.0), 2 USB Type-C ports, 2 HDMI ports, power supply socket CPU/GPU: NVIDIA Tegra Xavier processor (custom)

NVIDIA Tegra Xavier processor (custom) System Memory: 64 GB solid-state drive

64 GB solid-state drive Connectivity: Wireless LAN, Bluetooth 5.1

Wireless LAN, Bluetooth 5.1 Video Output: Standard 1920 x 1080 resolution, FullHD [60 fps], maximum Ultra HD and 4K resolution

Standard 1920 x 1080 resolution, FullHD [60 fps], maximum Ultra HD and 4K resolution Audio output: Linear PCM 5.1 stereo support, and 7.1 surround

Linear PCM 5.1 stereo support, and 7.1 surround Speakers: Stereo

Stereo USB Ports: Type A (3.0), and Type-C

Type A (3.0), and Type-C Audio Socket: Stereo output

Stereo output Game Card Slot: Only for Nintendo Switch and Nintendo Switch 2 game cards

Only for Nintendo Switch and Nintendo Switch 2 game cards Power Supply: AC 100 - 240 V, 50/60 HZ

Ob sich die Angaben des 4chan-Nutzer als wahr erweisen, bleibt abzuwarten. Zumindest lassen sich diese zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht verifizieren und ihr solltet die Infos folglich mit der gebotenen Vorsicht genießen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.