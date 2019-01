Die Switch hat ihren Höhenflug auch im vergangenen Jahr 2018 fortgesetzt und avancierte vielerorts zur am häufigsten verkauften Konsole des Jahres. Doch welche Titel waren auf der Nintendo-Plattform eigentlich besonders angesagt? Darauf gibt es nun eine offizielle Antwort!

Die Switch von Nintendo hat sich längst am Markt etabliert und ist nach dem Wii-U-Debakel wieder ein Erfolg für die Japaner. Diese wenden sich ab und an über das Konsolene-eigene News-Feature an die Spielerschaft, um interessante Infos anzukündigen und preiszugeben.

In einem neuen Beitrag wirft Nintendo dabei nun einen Blick zurück auf das abgelaufene Jahr 2018 und hat bekannt gegeben, welche die meistgespielten Titel auf der Switch im letzten Jahr waren. Vielleicht nicht unbedingt ganz überraschend, aber durchaus erwähnenswert: An der Spitze steht kein First-Party-Spiel von Nintendo!

Obwohl Fortnite erst im Juni 2018 für die Switch veröffentlicht wurde, avancierte das Spiel dennoch noch zum meistgezockten Titel 2018 auf der Hybrid-Konsole der Japaner. Bereits bis Ende Oktober hatte die Hälfte der Switch-Besitzer auf der Plattform auch Fortnite installiert; zu diesem Zeitpunkt lagen die Verkaufszahlen der Switch selbst bei knapp 23 Millionen Einheiten weltweit.

Die meistgespielten Switch-Titel des Jahres 2018 im Überblick:

Fortnite The Legend of Zelda: Breath of the Wild Super Mario Odyssey Splatoon 2 Mario Kart 8 Deluxe FIFA 19 Minecraft Pokemon: Let’s Go, Pikachu Pokemon: Let’s Go, Eevee Xenoblade Chronicles 2 The Elder Scrolls 5: Skyrim Rocket League Mario + Rabbids: Kingdom Battle Pokemon Quest Stardew Valley Dragon Ball Xenoverse 2 Octopath Traveler Super Smash Bros. Ultimate Paladins Super Mario Party Mario Tennis Aces