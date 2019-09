Erinnert ihr euch an die Sammelklage gegen Nintendo wegen driftender Joy-Con? Diese wurde nun auch auf die gerade erst veröffentlichte Switch Lite ausgeweitet.

Die Switch Lite ist erst seit wenigen Tagen erhältlich, doch schon jetzt scheint es die ersten Probleme mit driftenden Analogsticks zu geben. Dabei wird in Spielen eine Bewegung ausgelöst, ohne dass der Stick betätigt wird. Amerikanische Besitzer der Handheld-Konsole haben sich nun der drohenden Sammelklage gegen Nintendo angeschlossen, die bereits seit Sommer im Raum steht.

In einer der neu eingegangenen Beschwerden heißt es "Ich kann nicht glauben, dass meine Nintendo Switch Lite bereits driftet. Ich habe BOTW gespielt und die Kamera bewegte sich, ohne dass ich den Analogstick berührte. Ich habe versucht, ihn zu kalibrieren und die Controller zu aktualisieren, aber das änderte nichts."

>> Joy-Con-Drift: Nintendo steht eine Sammelklage ins Haus!

Aus den Dokumenten geht ein anderer Fall hervor, in dem ein Spieler etwa 20 Stunden damit verbrachte The Legend of Zelda: Link's Awakening durchzuspielen, bevor es nach dieser kurzen Zeit soll zu Drift-Erscheinungen gekommen sein soll. Dabei herrscht vor allem darüber Verwunderung, warum der Fehler auf der Switch Lite sehr viel schneller zu entstehen scheint als es bei eigenständigen Joy-Con der Fall ist. Könnt ihr diese Probleme bestätigen?

Im Juli hatte die Anwaltskanzlei Chimicles, Schwartz Kriner & Donaldson-Smith Fälle gesammelt, um eine Sammelklage gegen Nintendo vorzubereiten. Nur kurze Zeit darauf tauchte in internes Papier aus Nintendos Reparatur-Service hervor, in dem angewiesen wurde, driftende Joy-Con ohne Nachfragen, auch außerhalb der Garantie kostenlos zu reparieren. Für viele eine reine Maßnahme, um die bevorstehende Klage zu entkräften. Bald schon wurde eine offizielle Stellungnahme abgegeben, die Fans nur noch mehr verärgerte, da sich Nintendo weiter ignorant gegenüber dem massiven Problem zeigte.