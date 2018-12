Microsoft hat mit Xbox Games with Gold vorgelegt, Sony zog mit den kostenfreien Spielen via PlayStation Plus nach. Fehlte also nur noch Nintendo mit dem hauseigenen Online-Service für die Switch! Abonnenten dürfen sich auf drei weitere NES-Klassiker freuen.

Nintendo bleibt sich in Sachen Switch Online weiter treu und veröffentlicht für Abonnenten keine aktuelleren Top- oder Indie-Titel, sondern versorgt diese weiterhin mit NES-Klassikern vergangener Tage. Auf welche Spiele ihr euch im Dezember freuen dürft, solltet ihr den Online-Dienst abonniert haben, wurde nun bekannt gegeben.

Der prominenteste der neuen NES-Titel dürfte Ninja Gaiden sein. Das Actionspiel zählt zu den Hardcore-Genre-Vertreter der 8-bit-Ära schlechthin; richtet euch also schonmal darauf ein, dass ihr häufig sterben werdet.

Dazu gesellen sich Wario's Woods, ein Titel für Puzzle-Fans im Stile eines Dr. Mario - nur mit Wario -, sowie Adventures of Lolo, ebenfalls eher ein Puzzlespiel, in dem ihr aber auch einige Gegner um die Ecke bringen dürft. Alle drei Spiele sollen ab dem 12. Dezember 2018 zur Verfügung stehen; erste Eindrücke liefert euch der beigefügte Trailer zur Ankündigung.