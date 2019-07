In dieser Woche hat Nintendo die Switch Lite offiziell angekündigt und damit alle Gerüchte um ein Handheld-orientiertes Modell der Plattform bestätigt. Dieses ist damit umso mehr von der Batterielaufzeit abhängig, doch wie ist es eigentlich um diese bestellt?

Die deutlich günstigere Switch Lite soll auch das voll Switch-Spielerlebnis unterwegs gewährleisten und gilt mit dem vollständigen Handheld-Fokus als Quasi-Nachfolger des betagten Nintendo 3DS. Wer nur unterwegs auf der Konsole zockt ist natürlich auch bedeutend mehr von der Batterielaufzeit abhängig - und eben jene wurde bei der bisherigen Switch häufiger kritisiert.

Das schon länger erhältlichte Switch-Modell bringt es im mobilen Modus je nach Spiel auf eine Laufzeit von 2,5 bis 6,5 Stunden. Das wurde von Spielern rund um den Globus schon häufiger kritisiert, denn für mobiles Spielevergnügen ist das mitunter durchaus nur eine kurze Zeitspanne. Bleibt die Frage: Macht es die Handheld-Variante Switch Lite spürbar besser?

Die offizielle Angabe für die Switch Lite spricht von einer Laufzeit zwischen 3 und 7 Stunden, hat also etwas mehr zu bieten als die bisherige Switch. Eine Offenbarung ist aber das für viele Spieler wohl dennoch eher nicht, denn einen signifikanter Fortschritt stellt diese Angabe keineswegs dar. Nur mal zum Vergleich: Der originale DS brachte es schon auf eine Batterielaufzeit zwischen 5 und 20 Stunden. Natürlich ist die Switch deutlich leistungsstärker, gerade rechenintensive Spiele wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder Super Mario Odyssey dürften dann aber dennoch für ein eher zeitlich überschaubares Spielvergnügen sorgen.

Losgelöst von der oben erwähnten und kommunizierten Stundenzahl hat sich zum Thema auch Doug Bowser, President von Nintendo of America, geäußert. Laut dessen Angaben soll die Batterielaufzeit zwischen 20 und 30 Prozent üppiger ausfallen als bei der bisherigen Switch. Hauptgrund dafür ist ein effizienterer Prozessor; auch der kleinere Bildschirm (5,5 vs. 6,2 Zoll) dürfte eine Rolle spielen.

Die Switch Lite erscheint am 20. September 2019.