Die Switch befindet sich derzeit im Höhenflug und Nintendo will offenbar sicherstellen, dass das auch 2019 so bleibt. Denn wenn man aktuellen Gerüchten Glauben schenken mag, dann haben die Japaner eine Vielzahl von neuen Spielen in Arbeit.

Nintendo hat erste Top-Titel für das neue Jahr 2019 ja bereits offiziell bestätigt, darunter ein neues Animal Crossing, Fire Emblem: Three Houses oder Luigi's Mansion 3. Bei diesen Spielen wird es aber logischerweise nicht bleiben, doch Nintendo lässt sich offenbar überhaupt nicht lumpen und hat sogar etliche weitere Spiele geplant.

Das jedenfalls berichtet Emily Rogers nun in einem Beitrag im Gaming-Forum ResetEra. Rogers hat einen guten Ruf, zumal sie schon in der Vergangenheit sehr zutreffend Neuigkeiten rund um Nintendo geleakt hat. Zuletzt hatte die Insiderin auch allerhand Details zu Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Evoli! parat, noch ehe diese bekannt gegeben wurden.

Demnach hat die Aussage schon etwas Gewicht, dass Nintendo an nicht weniger als 11 weiteren Switch-Exklusivspielen werkelt, die noch im Jahr 2019 auf den Markt kommen sollen. Rogers schränkt aber ein, dass sich die Planungen sicherlich auch noch ändern könnten.

Mindestens fünf Switch-Titel sollen es laut der Insiderin aber auf jeden Fall werden, in der Spitze könnten es aber eben auch 11 oder 12 Spiele in 2019 werden. Die Release-Chance auf über 70 Prozent schätzt Rogers für folgende Titel ein:

Mystery game #1

Mystery game #2

Mystery game #3

Mystery game #4

eShop game #1

Mystery Wii U port #1 (2013 title)

eShop game #2

New Labo Kit

Für drei weitere Spiele sieht Rogers die Chance bei 50/50, dass diese 2019 erscheinen können:

Retro Studios secret game (this is assuming it wasn’t canned)

Metroid Prime Trilogy (assuming Zell’s info and Imran’s info are correct)

Mystery Wii U port #2

Zu den eShop- und Mystery-Titeln wagt Rogers keine weitergehende Prognose. Beim Wii-U-Port könnte es sich laut Einschätzung der Insiderin aber höchstwahrscheinlich um Pikmin 3, Super Mario 3D World, The Legend of Zelda: The Wind Waker HD oder The Wonderful 101 handeln. Mit der Metroid Prime Trilogy wird auch ein Titel aufgegriffen, der schon vor einiger Zeit für Schlagzeilen sorgte.

So oder so: Für Switch-Spieler dürfte es schlussendlich wieder ein spannedes Jahr werden und wir halten euch wie gewohnt auf dem Laufenden, sollte es handfeste Infos zu neuen Switch-Exklusivspielen von Nintendo geben.