Während Sony auf einen größeren E3-Auftritt in diesem Jahr verzichtet, soll Nintendo womöglich zum großen Wurf ausholen. Laut einem neuen Gerücht könnten die Japaner mehr als 20 neue Spiele für die Switch vorstellen.

Gibt es satte 20 (!) neue Titel für die Nintendo Switch auf der diesjährigen E3 zu sehen, von denen wir bislang noch nichts wissen? Darauf jedenfalls lässt nun ein neues Gerücht schließen, das seinen Ursprung beim großen Spielehändler GameStop hat.

Die Kette hat unlängst offenbar die internen Systeme aktualisiert, um sich auf die wichtige Branchenmesse in der kommenden Woche vorzubereiten. Im Zuge dessen wurden mehr als 20 Platzhalter in das System eingepflegt, bei denen es sich jeweils um Spiele handeln soll; anhand der Einträge ist neue Hardware jedenfalls auszuschließen.

In der Datenbank von GameStop werden die neuen Switch-Titel mit "NSW" für Nintendo Switch markiert. Entsprechende Ankündigungen sind wohl von Nintendos Direct-Konferenz anlässlich der E3 zu erwarten. Auch die für dieses Jahr erneut geplanten Treehouse-Events mit weiteren Gameplay-Eindrücken sind potentielle Plattformen für Neuvorstellungen.

Gamestop adds about 21 new NSW Stock Keeping Units (NSW). All games, no consoles. If I had to guess, the 200$ game is probably some sort of bundle or premium edition. Will post more images. pic.twitter.com/y3xxTyOhEc