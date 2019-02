GameStop hat derzeit ein verführerisches Switch-Angebot. Für gerade einmal 100 Euro soll es eine Switch geben? Ja, aber...

Der Switch-Release jährt sich am 3. März zum zweiten Mal. Zeit also für einige Händler, mit besonderen Angeboten nach potenziellen Käufern zu suchen, die sich bisher zurückgehalten haben. GameStop bietet nun eine Switch für gerade einmal 99,99 Euro an. Aber wie üblich handelt es sich beim Händler nur um ein trügerisches Trade-In-Angebot. Und das hat es ganz schön in sich. Um die vermeintlich günstige Neukonsole zu bekommen, verlangt GameStop neben den 100 Euro eine PlayStation 4 inklusive Controller und zwei Spiele, die sich nicht auf der äußerst umfangreichen Ausschlussliste befinden.

Dafür habt ihr immerhin die Wahl zwischen der bunten und der grauen Version der Switch. Zusammengerechnet ergibt sich etwa ein Gegenwert von 290 Euro. Ein wirklich günstiges Angebot ist das nicht, auch wenn GameStop die Nintendo-Konsole unter normalen Umständen für 299 Euro verkauft. Eine Ersparnis von 10 Euro ist also durch aus drin. Der Preis sollte sich aber auch bei anderen Händlern im Netz finden lassen.

Nun noch ein weiteres Aber der Aktion: Nur Kunden mit einer GameStop+-Karte dürfen das Angebot wahrnehmen. Noch dazu müssen Besitzer einer solchen Karte Level 3 erreicht haben, was nur durch viele Käufe und Verkäufe bei GameStop möglich ist. Alternativ lässt sich dieser Status auch zum Preis von 17,99 Euro erkaufen. Und spätestens damit ist das Angebot kein Schnäppchen mehr. Wer diese Karte nicht hat, zahlt bei der Trade-In-Aktion noch 129 Euro drauf. Dann zahlt ihr mit dem Gegenwert von PlayStation 4 usw. sogar drauf.