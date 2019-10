Erfolgskurs beibehalten: So oft hat sich die Konsole bislang verkauft

Aktuell sind wieder die Wochen der Quartals- und Geschäftsberichte in der Spielebranche im Gange und auch Nintendo hat sich diesbezüglich geäußert. Fernab der finanziellen Zahlen wird dabei auch deutlich: Die Switch reitet weiterhin auf der Erfolgswelle.

Während Sony mit der PS4 Platz 2 der erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten erklommen hat, schickt sich die Switch aus dem Hause Nintendo weiter an, das Wii-U-Fiasko vergessen zu machen und den Japanern wieder rosigere Zeiten zu spendieren. Im Geschäftsbericht zum 30. September 2019 veröffentlichte Nintendo jetzt wieder neue Zahlen.

Demnach steht die Switch weltweit mittlerweile bei 41,67 Millionen Verkäufen seit dem Verkaufsstart im Jahr 2017. Allein im letzten Quartal bis zum Ende des Septembers kamen wieder 4,8 Millionen Konsolenverkäufe dazu. Die erst unlängst veröffentlichte, kostengünstigere Switch Lite machte dabei 1,95 Millionen Stück aus. Die reine Handheld-Variante sorgte für einen neuen Schub, schließlich verkaufte sich die Switch Lite beispielsweise in Japan nur in der Veröffentlichungswoche bereits 160.000 Mal.

Besonders erfolgreich sind außerdem auch Nintendos hauseigene First-Party-Spiele für die Plattform. Das erst im September veröffentlichte The Legend of Zelda: Link's Awakening hat sich bereits 3,13 Millionen Mal verkauft, das im Sommer veröffentlichte Fire Emblem: Three Houses bringt es auch auf beachtliche 2,29 Millionen Verkäufe.

Und auch ältere First-Party-Spiele sind weiter erfolgreich unterwegs. Super Mario Maker 2 nähert sich der 4-Millionen-Marke, New Super Mario Bros. U Deluxe liegt bei 4,59 Millionen Verkäufen und Super Mario Odyssey sowie Super Smash Bros. Ultimate liegen bei 15,38 bzw. 15,71 Millionen Exemplaren. Nur ein Titel ist da noch erfolgreicher: Mario Kart 8 Deluxe kratzt mit 19,01 Millionen mittlerweile schon an der 20-Millionen-Marke.

Und mit Pokémon Schwert / Schild steht ja der größte Titel für die Switch im Herbst dieses Jahres sogar erst noch bevor!