Seit wenigen Wochen setzt ja auch Nintendo auf der Switch auf einen kostenpflichtigen Online-Service. Dieser bietet bekanntermaßen auch diverse NES-Klassiker, und dieses Portfolio wird in Kürze nun erweitert.

Monat für Monat erhalten Abonnenten von PS Plus auf der PS4 sowie von Xbox Live Gold auf der Xbox One mitunter namhafte neue Vollversionen an die Hand. Nintendo hat mit dem Switch Online Service mittlerweile einen vergleichbaren kostenpflichtigen Dienst am Start, geht aber einen etwas anderen Weg.

Zwar erhalten auch Switch-Zocker über den Online-Dienst kostenfreie Spiele, dabei handelt es sich aber nicht um aktuelle Titel sondern vielmehr um NES-Klassiker. Das entsprechende Portfolio wird nun erstmals seit dem Start des Service erweitert.

Wie Big N via Twitter ankündigte, sollen in den kommenden Woche gleich drei neue NES-Klassiker dazu stoßen. Ab dem 10. Oktober werden demnach via Nintendo Switch Online die Titel NES Open Tournament Golf, Solomon's Key und Super Dodge Ball für Abonnenten zur Verfügung stehen.

Zum Start von Nintendo Switch Online umfasste der Dienst zunächst 20 NES-Klassiker, darunter Donkey Kong, Super Mario Bros. 3 oder The Legend of Zelda.